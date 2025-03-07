Студенты-спасатели поздравили медсестер госпиталя ветеранов войн и волонтеров с 8 Марта

Активисты Всероссийского корпуса студентов-спасателей Татарстана вместе с волонтерами поздравили медсестер Госпиталя ветеранов войн и волонтеров-женщин Гуманитарного штаба по сбору и формированию помощи военнослужащим российской армии.

«Вам, любимые, благодарность за службу. Добровольцы-спасатели поздравляют женщин, которые ежедневно спасают нашу страну. Вы самые настоящие защитники, вы куете победу в тылу, исцеляя наших воинов. Чтобы все вместе мы смогли добиться победы. Победа обязательно будет. Спасибо вам большое за ваш труд. Если бы можно было подарить все цветы мира, мы бы это обязательно сделали», – сказала руководитель регионального отделения ВСКС в РТ Алена Афонина.