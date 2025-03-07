news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 7 марта 2025 13:57

Студенты-спасатели поздравили медсестер госпиталя ветеранов войн и волонтеров с 8 Марта

Читайте нас в
Телеграм

Активисты Всероссийского корпуса студентов-спасателей Татарстана вместе с волонтерами поздравили медсестер Госпиталя ветеранов войн и волонтеров-женщин Гуманитарного штаба по сбору и формированию помощи военнослужащим российской армии.

«Вам, любимые, благодарность за службу. Добровольцы-спасатели поздравляют женщин, которые ежедневно спасают нашу страну. Вы самые настоящие защитники, вы куете победу в тылу, исцеляя наших воинов. Чтобы все вместе мы смогли добиться победы. Победа обязательно будет. Спасибо вам большое за ваш труд. Если бы можно было подарить все цветы мира, мы бы это обязательно сделали», – сказала руководитель регионального отделения ВСКС в РТ Алена Афонина.

#медицина
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

6 марта 2025
«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

6 марта 2025