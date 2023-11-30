Студенты Сеченовского университета проводили Минниханова песней «Туган як»

Студенты государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, провожая Раиса Татарстана Рустама Минниханова, исполнили песню «Туган як» («Родной край»). Видео в своем телеграм-канале выложило полпредство РТ в России.

«В настоящее время в медицинском вузе обучаются 197 студентов из Республики Татарстан. В университете создано татарстанское землячество, которое входит в состав Совета молодежи при полпредстве Татарстана», – отмечается в сообщении.

Раис Татарстана посетил вуз накануне, он встретился и пообщался со студентами. В ходе визита также было подписано соглашение о сотрудничестве между университетом и Минздравом республики.