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Студенты Сеченовского университета проводили Минниханова песней «Туган як»
Студенты государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, провожая Раиса Татарстана Рустама Минниханова, исполнили песню «Туган як» («Родной край»). Видео в своем телеграм-канале выложило полпредство РТ в России.
«В настоящее время в медицинском вузе обучаются 197 студентов из Республики Татарстан. В университете создано татарстанское землячество, которое входит в состав Совета молодежи при полпредстве Татарстана», – отмечается в сообщении.
Раис Татарстана посетил вуз накануне, он встретился и пообщался со студентами. В ходе визита также было подписано соглашение о сотрудничестве между университетом и Минздравом республики.
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