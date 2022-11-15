Студенты РТ могут принять участие в опросе в рамках программы «Новая миссия городов»

Татарстанские студенты до 11 декабря смогут принять участие в опросе, организованном Агентством стратегических инициатив. Цель — определить, какие факторы влияют на выбор места работы и жительства после окончания учебы.

«Сейчас мы прорабатываем различные гипотезы по созданию условий, способных помочь привлечению и удержанию кадров, в том числе необходимых для реализации проектов федерального уровня», — отметила замдиректора дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Вовк.

Результаты анкетирования помогут экспертам определить наиболее важные параметры городов, привлекательных для молодых специалистов. В будущем территории спроектируют таким образом, чтобы молодежь хотела там работать после получения диплома и строить семью.

Опрос можно пройти по ссылке.