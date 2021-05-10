Студенты РТ могут принять участие в онлайн-флешмобе «Письма Победы»

Министерство образования и науку РФ запустило онлайн-флешмоб «Письма Победы», который продлится до 15 мая. Акция направлена на укрепление исторической гордости и сохранение памяти о героях — участниках Великой Отечественной войны.

Чтобы принять участие в флешмобе, нужно найти фронтовое письмо, наградной лист или любое послание родственника — участника Великой Отечественной войны, опубликовать фотографию письма или же снять видео — можно зачитать отрывок из послания и рассказать краткую биографию воина.

В публикации надо указать хештеги #унасувсеходнапобеда #минобрнаукироссии, а также официальный хештег учебного заведения, в котором человек учится, или организации.

Эстафету нужно передать трем друзьям, сообщает инфоцентр КФУ.