Студенты РТ могут получить информацию о частичной мобилизации в ситуационных центрах

В Министерстве по делам молодежи Татарстана прошло Расширенное заседание Совета по воспитательной работе Совета ректоров РТ. В заседании приняли участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РТ Ильшат Каримов, а также представители ректоратов вузов и ссузов Татарстана. Повестка заседания была связана с частичной мобилизацией молодежи. Обсудили вопросы, касающиеся освобождения от частичной мобилизации студентов, оказания экстренной психологической помощи молодежи в нынешних условиях, а также возобновление Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, в рамках которой будет оказана разносторонняя помощь.

По словам Тимура Сулейманова, министерство находится в коммуникации с Министерством науки и высшего образования РФ, вузами и военным комиссариатом Татарстана. «Также открылись ситуационные центры в учебных заведениях, куда может позвонить студент и спросить все интересующие его вопросы касательно частичной мобилизации. В частности, такой ситуационный центр уже работает в КХТИ», – подчеркнул министр.

В свою очередь, Григорий Гуров отметил слаженную работу в Татарстане университетов и органов исполнительной власти. «Главная задача университетского сообщества сейчас – объединиться и оказать необходимую поддержку всем студентам. И в части юридической, и в части психологической помощи», – акцентировал он.

В рамках заседания своим опытом поделились коллеги из Тульского государственного университета. Всем студентам очной и очно-заочной форм обучения, которые впервые получают высшее образование, при этом обучающиеся в государственных учебных заведениях, необходимо предоставить в военные комиссариаты справки с места учебы для оформления брони, сообщил член Тульского Регионального координационного совета сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия», проректор по учебно-воспитательной работе Тульского государственного университета Эдуард Темнов.

«Существуют четыре одновременно совпадающих условия для предоставления отсрочки от частичной мобилизации для студентов. Во-первых, обучение по очной или очно-заочной форме. Во-вторых, обучение по программам, имеющим государственную аккредитацию. В-третьих, обучение в государственных образовательных или научных организациях. Частные и муниципальные заведения права на отсрочку не имеют. Но стоит напомнить, что для частичной мобилизации призываются только те, кто служил, имеет боевой опыт и соответствующую военно-учетную специальность. Отсутствие отсрочки не означает обязательный призыв. В-четвертых, студент должен получать образование соответствующего уровня впервые», – сообщил Темнов.

Касательно последнего пункта он пояснил, что в России существует три уровня образования: среднее профессиональное образование, высшее образование бакалавриат и высшее образование специалитет/магистратура. Обучающиеся в аспирантуре и ординатуре не являются студентами.

Для оформления отсрочки учебные заведения должны предоставить студентам справки, которые подтверждают, что они действительно обучаются в вузе или ссузе. По словам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата РТ Ильшата Каримова, подойдет справка формы №4, которая предоставляется для оформления отсрочки от срочной службы. Но при этом, по словам Темнова, учебным заведениям республики нужно озадачиться разработкой новой формы справки, специализированной для отсрочки для частичной мобилизации, поскольку в некоторых регионах уже были прецеденты, когда Военный комиссариат не устраивала справка по форме №4.

Следующей темой совещания стало оказание психологической помощи молодежи в нынешних условиях. Уже сейчас работает горячая линия по вопросам мобилизации по номеру 122, в каждом учебном заведении республики работают психологи, а также можно обратиться по номерам круглосуточной психолого-педагогической помощи +7(800)-2000-122 (для детей), +7(800)-600-31-14 (для взрослых) и +7(800)-222-55-71 (для студентов). Кроме того, министр по делам молодежи РТ предложил сфокусировать вектор единого молодежного телефона доверия, который в скором времени появится в Татарстане, к этой теме.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал создание единого молодежного телефона доверия. Сейчас он может стать опорным при оказании помощи и поддержки молодёжи», – заявил Тимур Сулейманов.

Он подчеркнул, что психологи, работающие на детском и молодежном телефонах доверия, чаще обрабатывают запросы по иным темам, поэтому нужно организовать дополнительное обучение для специалистов.

Заключительной темой обсуждения стало возобновление Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, где также есть телефон горячей линии (8-800-200-34-11), куда уже поступают обращения по поводу частичной мобилизации. На сегодняшний день они носят, в основном, консультативный характер, добавила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Она отметила, что для возобновления работы штаба #МЫВМЕСТЕ понадобятся волонтеры, отдельная просьба была адресована вузам, где есть обучение по специальностям, связанным с психологией. Магистранты смогут работать в центрах психолого-педагогической помощи, чтобы немного снизить нагрузку на уже имеющихся специалистов.