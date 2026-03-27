Общество 27 марта 2026 13:28

Студенты РТ могут подтвердить право на льготный проезд в электричках через MAX

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане студенты могут подтвердить право на льготный проезд в пригородных поездах через MAX. Сейчас этой услугой можно воспользоваться при покупке билетов в пригородной кассе на станции Казань-1, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«В дальнейшем планируется внедрение этой услуги на других станциях и в пригородных поездах», – говорится в сообщении.

Для подтверждения права на льготу необходимо показать QR-код на экране смартфона, который находится в разделе «Цифровой ID» в профиле мессенджера MAX. После того как кассир отсканирует его, система автоматически проверит наличие пассажира в реестре учащихся.

Персональные данные при этом надежно защищены: при сканировании QR-кода кассир видит только информацию о праве пассажира на льготный проезд, уточнили в пресс-службе.

