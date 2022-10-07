Студенты российских вузов смогут создать стартапы в Акселераторе КИУ

Казанский инновационный университет выиграл грант Минобрнауки РФ на развитие студенческих стартапов. Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Полученные средства будут использованы для реализации акселерационной программы «Акселератор КИУ – 2022», в рамках которого бесплатную подготовку пройдут студенческие команды стартапов российских университетов.

В работе акселератора примут участие более 300 студентов. Участники проекта получат новые знания по созданию стартапа с нуля и приобретут предпринимательские навыки. В рамках программы студентов ждут лекции и интенсивная работа с менторами и консультантами проекта.

По итогам «Акселератора КИУ» участники презентуют свои инновационные проекты перед экспертами и потенциальными партнерами, команды 50 лучших стартапов получат денежные призы.

«Студенты научатся превращать свои идеи в проекты, презентовать свой стартап потенциальным партнерам и инвесторам, привлекать финансирование для своих проектов, масштабировать бизнес и др.», – отмечает руководитель программы, проректор по корпоративному управлению КИУ Тимур Крамин. – «Кроме того, ребята смогут в будущем защитить свой стартап как диплом и значительно усилить свое портфолио при трудоустройстве».

Партнером программы «Акселератор КИУ – 2022», помимо Министерства науки и высшего образования РФ, выступает АНО «Платформа Национальной технологической инициативы».

Студенты российских вузов могут подать заявку для участия в акселерационной программе до 9 октября (включительно) на сайте.

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