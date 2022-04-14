news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
14 апреля 2022  15:17
Дамир Садриев

Студенты Поволжского университета завоевали серебряные медали ЧР по спортивной гимнастике

news_top_970_100

Гимнасты Поволжского университета Иван Антонихин и Никита Андронов завоевали серебряные медали командного турнира на чемпионате России в Казани.

В составе команды Приволжского федерального округа Антонихин и Андронов стали вторыми, уступив лишь спортсменам Центрального федерального округа. 

Бронзовыми призёрами чемпионата России стала команда Москвы, в составе которой выступали олимпийские чемпионы Токио – 2020 Никита Нагорный и Артур Далалоян. 

Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Командное многоборье 

1. Центральный ФО — 328,225 
2. Приволжский ФО — 322,625 
3. Москва — 321,293

Стоит отметить, что Поволжский университет на стартах представляли также Станислав Исаев и Инсаф Идиятуллин, выступавшие в личном первенстве. 

В результате квалификации в многоборье Станислав Исаев, Никита Андронов и Иван Антонихин попали в топ-24 лучших спортсмена, обеспечив себе места в финале соревнований, который состоится 15 апреля в 17:00. 

#спортивная гимнастика #чемпионат россии #поволжская академия спорта
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное