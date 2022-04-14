Студенты Поволжского университета завоевали серебряные медали ЧР по спортивной гимнастике
Гимнасты Поволжского университета Иван Антонихин и Никита Андронов завоевали серебряные медали командного турнира на чемпионате России в Казани.
В составе команды Приволжского федерального округа Антонихин и Андронов стали вторыми, уступив лишь спортсменам Центрального федерального округа.
Бронзовыми призёрами чемпионата России стала команда Москвы, в составе которой выступали олимпийские чемпионы Токио – 2020 Никита Нагорный и Артур Далалоян.
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Командное многоборье
1. Центральный ФО — 328,225
2. Приволжский ФО — 322,625
3. Москва — 321,293
Стоит отметить, что Поволжский университет на стартах представляли также Станислав Исаев и Инсаф Идиятуллин, выступавшие в личном первенстве.
В результате квалификации в многоборье Станислав Исаев, Никита Андронов и Иван Антонихин попали в топ-24 лучших спортсмена, обеспечив себе места в финале соревнований, который состоится 15 апреля в 17:00.