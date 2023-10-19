«Это наш долг»: студенты Поволжского университета отправили около 10 тонн гумпомощи

Фото: пресс-служба Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма

Из Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма отправилась очередная машина с гуманитарной помощью для новых регионов России. Всего за все время учреждение направило около 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости как для вынужденных переселенцев, так и для российской армии.

«В новом учебном году в нашем университете возобновилась работа Центра гуманитарной помощи в рамках Всероссийской акции #мывместе. Центр открыт каждый будний день для всех, кто желает передать предметы первой необходимости военнослужащим России, работающим в зоне проведения специальной военной операции, и их семьям. Речь идет о средствах личной гигиены, о продуктах питания быстрого приготовления, о полотенцах и других необходимых товарах, согласно утвержденному списку», – рассказала «Татар-информу» начальник отдела по социальной и воспитательной работе Поволжского университета Чулпан Галиева.

По ее словам, с момента открытия центра было отправлено пять машин с гуманитарным грузом общим весом около 10 тонн для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик и для военнослужащих РФ, исполняющих сегодня свой долг в зоне СВО.

В этот раз волонтеры собрали теплую одежду, обувь, средства личной гигиены, игрушки, канцтовары, продукты питания и другое. Свою помощь оказали неравнодушные жители города, студенты и преподаватели университета.

«Мы со всей ответственностью подошли к сбору гуманитарной помощи, старались охватить как можно больше людей. Это наш долг. Для нас это не первый сбор, будем продолжать эту работу. В рамках гуманитарной помощи #мывместе также принимали участие студенты ПГУФКСиТ родом из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, семьи которых находятся на территориях», – поделился студент Поволжского университета, руководитель волонтерского клуба Владимир Горшков.

Пункт сбора помощи работает с 9:00 до 18:00 по будням. Там принимаются детское питание, пластиковая посуда, товары по уходу за детьми и лежачими больными, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, одежда для взрослых и детей, канцелярские принадлежности, средства индивидуальной защиты.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей – освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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