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Общество 18 октября 2023 17:31

Студенты Поволжского университета спорта смогут стажироваться у коллег в Туркмении

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Студенты Поволжского университета спорта смогут стажироваться у коллег в Туркмении
Фото: Пресс - служба Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма и Туркменский государственный институт физической культуры и спорта подписали меморандум о сотрудничестве.

Согласно документу об академическом обмене, между двумя вузами планируется реализация совместных научно-исследовательских проектов, участие в научных и образовательных конференциях, семинарах и проведение спортивных мероприятий по различным видам спорта. Кроме этого предусмотрен обмен преподавателями для проведения лекционных занятий, а также студентами и аспирантами для обучения и стажировок.

«Подписание меморандума придаст новый импульс развитию двухсторонних взаимоотношений вузов. Расширится международное взаимодействие в образовательной, научной, воспитательной и спортивной деятельности между вузами, а также появятся возможности для внедрения новых методик и разработок», – отметил проректор по научной работе и международной деятельности Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Андрей Назаренко.

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