Студенты Поволжского университета отправили письма поддержки российским военнослужащим

Фото: Арина Потапова

Студенты казанского Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма отправили письма поддержки военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой народных республик и Украины. Таким образом они приняли участие во всероссийской студенческой акции «Письма защитникам Отечества».

«Именно сейчас важно объединиться и выразить поддержку, отправить частичку тепла нашим героям, чтобы они помнили и верили, что их уважают, ценят, ждут домой близкие целыми и невредимыми. Нашу страну пытаются расколоть, но именно сплочение россиян, поддержка, помогает нам держаться вместе», — подчеркнула проректор Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Наталья Гречанникова.

Также она отметила, что студенты сами проявили инициативу и желание участвовать в акции, наверное, поэтому строчки писем доходят до самого сердца.

«Я не знаю тебя лично, но кто бы ты ни был, для меня ты — герой, как мой прадед, участник Великой Отечественной войны. Пишу тебе письмо, чтобы поддержать и сказать спасибо за мужество, смелость, отвагу. Хочу пожелать доблести в бою и поскорее вернуться домой. Спасибо за то, что ты есть, и помни, что тебя здесь ждут!» — пишет одна из студенток университета.

В дальнейшем эти письма будут централизованно пересылаться в Москву и собираться в Министерстве обороны России с последующей доставкой в зону проведения специальной военной операции.