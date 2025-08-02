news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 августа 2025 09:30

Студенты ПФО смогут стать амбассадорами крупного российского работодателя

Читайте нас в
Телеграм

ВТБ открыл набор на программу амбассадоров бренда для студентов из московских и региональных вузов.

По итогам отбора для 30 талантливых и инициативных молодых людей будет проведена обучающая программа. Например, они научатся создавать контент для социальных сетей, организовывать публичные выступления и мероприятия и выстраивать эффективные коммуникации.

Ребята будут рассказывать на страницах соцсетей вузов о карьерных возможностях для студентов в банке и организуют более 300 мероприятий в различных форматах. А по итогам программы амбассадоры получат приоритет при отборе на стажировки и вакансии, а также возможность зачесть учебную практику.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Бежал и радостно мяукал»: боец из РТ рассказал о встрече с питомцем после СВО

«Бежал и радостно мяукал»: боец из РТ рассказал о встрече с питомцем после СВО

1 августа 2025
Минус 33% на яйца и плюс 10% на бензин: как меняются цены в Татарстане

Минус 33% на яйца и плюс 10% на бензин: как меняются цены в Татарстане

1 августа 2025