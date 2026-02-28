news_header_top
Общество 28 февраля 2026 17:10

Студенты, пенсионеры и другие льготники могут бесплатно сходить в музеи Казанского Кремля

Представители льготных категорий населения 1 марта получат возможность бесплатно ознакомиться с экспозицией «Юсуповы. Роскошь сквозь века» в музее-заповеднике «Казанский Кремль». Об этом информирует пресс-служба учреждения.

Помимо этого, без оплаты в воскресенье можно будет посетить Музей истории государственности и выставку «Свет между мирами», расположенные в Присутственных местах Кремля.

Для оформления бесплатного билета гостям необходимо заранее создать цифровой ID в отечественном мессенджере MAX. Сертификат следует предъявить в кассе или визит-центре в Присутственных местах.

Акция распространяется на студентов, участников специальной военной операции, пенсионеров, членов многодетных семей, людей с инвалидностью и другие льготные категории граждан.

