Студенты педвуза Челнов собрали гуманитарную помощь для жителей Лисичанска и Рубежного

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах студенты, преподаватели и сотрудники педагогического университета вновь сформировали гуманитарный груз для мирных жителей Лисичанска и Рубежного. Сбор помощи стал уже десятым по счету.

На время подготовки посылок спортивный зал вуза превратился в импровизированный пункт сортировки. Здесь участники акции упаковывали средства гигиены, бытовую химию и предметы первой необходимости.

По словам организаторов, отклик оказался быстрым – всего за несколько дней удалось собрать около 40 коробок общим весом порядка 900 кг.

«Мы собрали средства гигиены для жителей Лисичанска и Рубежного. Надеемся, что люди почувствуют поддержку и внимание», – отметила ректор вуза Альфинур Галиакберова.

Особенностью этой отправки стали открытки с теплыми словами, которые студенты сделали своими руками. В них – пожелания мира и поддержки.

«Мы собирали эти вещи и думали о каждом, стараясь передать частичку тепла. Добро не имеет границ», – написали участники акции.

Как подчеркнула исполнительный секретарь местного отделения партии Римма Фасхутдинова, участие будущих педагогов придает акции особое значение. «Это люди, которые будут воспитывать новое поколение. Важно, что уже сейчас они показывают пример милосердия и взаимопомощи», – сказала она.

Сформированный груз сначала направят в распределительный центр в Казани, после чего он будет доставлен в Лисичанск и Рубежное. Планируется, что посылки дойдут до адресатов в преддверии 9 Мая.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

