Студенты, оставшиеся без родителей, получили право на бесплатную юридическую помощь

Федеральный закон № 340‑ФЗ, который закрепляет право на бесплатную юридическую помощь для особой категории молодых людей, вступил в силу с 31 июля 2025 года. Об этом напоминает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в РТ.

Теперь лицам в возрасте от 18 до 23 лет, которые в период обучения потеряли обоих родителей или единственного родителя, предоставляется возможность получать бесплатные юридические консультации. Право на поддержку распространяется на все образовательные программы – от основного и среднего общего образования до профессионального обучения и подготовки.

Закон также предусматривает возможность получения помощи законными представителями таких студентов, если они обращаются за поддержкой в вопросах защиты прав и интересов молодых людей, оставшихся без попечения родителей. Документ уточняет категории детей-сирот и детей без попечения родителей, определяя, кто может рассчитывать на бесплатную юридическую помощь.

Принятие закона направлено на поддержку молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и помогает им защищать законные права, включая вопросы наследства, образования и другие важные сферы.

Полный текст закона доступен на официальном портале правовой информации.