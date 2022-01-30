Студенты Нижнекамского агропромколледжа предложили поддержать акцию День без интернета

Студенты Нижнекамского агропромышленного колледжа запустили акцию День без интернета и предлагают татарстанцам присоединиться к ней, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Цель акции – напомнить людям, что и в реальной жизни есть настоящие друзья, а не только виртуальные, есть живое общение, а не только чаты», – отметили в министерстве.

Студенты уже сняли агитационный видеоролик с просьбой 30 января поддержать акцию и в этот день отказаться от интернета.

Кроме того, в Международный день без интернета организаторы акции предлагают сделать фотографии «своих приятных моментов», а 31 января поделиться снимками в социальных сетях с хэштегом #НижнекамскЛайкниРеальность.

Международный день без интернета отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. В этом году он выпадает на 30 января. Праздник придумали в 2002 году организаторы британского некоммерческого онлайн-проекта. Предполагается, что этот день люди должны провести без выхода в Сеть.