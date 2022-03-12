Студенты на «Зеленом эчпочмаке» разработали проект очистки озера Кабан

Республиканский экологический кейс-чемпионат «Зеленый эчпочмак» среди студентов высших и средних профессиональных учебных заведений завершился в Татарстане. Он прошел в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Казань» в ИТ-парке, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В очном этапе кейс-чемпионата приняли участие девять команд из образовательных учреждений Казани и Набережных Челнов, которые прошли отбор по результатам заочного тура. В течение трех часов команды решали кейс-задание на тему «Озера системы Кабан». Участники должны были разработать комплексный проект по повышению качества поверхностных вод входящих в систему озер. Кейс был разработан совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РТ специально для конкурса.

По итогам очных выступлений первое место заняла команда «Амебы ДАС 6 КНИТУ» Казанского национального исследовательского технологического университета. Второе место получила команда Green team Набережночелнинского государственного педагогического университета, а третье — команда «Академия помощи природе» Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова.

Участники очного этапа получили сертификаты, а победители и призеры были награждены грамотами и подарками от организаторов мероприятия. Кейс-чемпионат «Зеленый эчпочмак» состоялся в рамках республиканского конкурса экологических научно-практических и исследовательских работ «PRoЭКо».