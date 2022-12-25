Студенты московских вузов сразились в викторине о татарском просветителе Марджани

В Татарском культурном центре Москвы накануне прошла восьмая интеллектуальная викторина «Чикләвек», организованная Советом молодежи при Полпредстве Татарстана в РФ. В игре приняли участие студенты МГУ, МГИМО, Финансового университета Москвы и других крупных учебных заведений столицы.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Квиз состоял из четырех частей и был посвящен культовой фигуре татарского народа — историку, этнологу, мусульманскому просветителю, востоковеду Шигабутдину Марджани. Вопросы проверяли знания игроков о его жизни, путешествиях и научной деятельности. Некоторые из них были связаны с малой родиной выдающегося ученого — Казанью. Команды также прошли проверку на эрудицию, умение принимать коллективные решения и работать сообща.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

В викторине приняли участие 20 команд. Среди них студенческие землячества московских университетов и институтов: МГУ им. Ломоносова, МГИМО, Медицинский университет им. Пирогова, МГТУ им. Баумана и других университетов, а также сборные команды. В перерывах между перед игроками с творческими номерами выступили артистка театра и кино, выпускница ГИТИса Эльза Юсупова, а также татарские активистки Лилия Зиннурова и Дина Абдуллина.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

В тройку победителей вошли «Зирәк тиен» (МГУ), Татарское землячество Московского медико-стамотологического университета «Ярдәм» и сборная команда «Кышкы бураннар». Заместитель Полпреда РТ в РФ Эмиль Файзуллин вручил им грамоты и призы, а организатору Артуру Рахматуллину и его коллегам – благодарственные письма.

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

«Конечно, приятно, что все наши проекты для молодежи всегда поддерживает старшее поколение. Полпредство РТ в РФ, Духовное управление мусульман России, Национально-культурная автономия татар Москвы, большое спасибо им за это», — сказал Рахматуллин.

«Чтобы еще через сто лет наша нация не исчезла, мы должны сохранять нашу культуру. На это и направлены подобные мероприятия. Я призываю вас быть более активными, использовать для этого все возможности, которые у нас есть», — добавил один из организаторов первых игр «Чикләвек».

Победители викторины «Зирәк тиен» Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Во время «открытого микрофона» многие гости поделились своими впечатлениями. Один из игроков, приехавший из Башкортостана отметил исключительное гостеприимство татарского народа и обширный круг вопросов о легендарном Марджани, его жизни и деятельности. Некоторые студенты из команд признались, что посетили Татарский культурный центр Москвы и поучаствовали в татарской викторине впервые.