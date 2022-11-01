«Могут стать миллионерами»: в КФУ студентам составили резюме и портфолио

В КФУ пошел день платформы «Россия — страна возможностей». На нем были представлены 26 проектов, также студентам помогли составить резюме и портфолио для будущего трудоустройства. На торжественном открытии к обучающимся обратилась вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Лейла Фазлеева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Более 400 тыс. татарстанцев уже поучаствовали в 26 проектах, предлагаемых платформой „Россия — страна возможностей“. Мы четко понимаем, что такая работа позволяет формировать пул людей, нацеленных на развитие экономики и страны. В зале собрались те, кто хочет быть полезным своему государству, региону, городу. Каждый из нас должен максимально использовать возможности, которые нам предоставляются. Проекты платформы направлены именно на это. Сегодня как никогда важно понять, что участие в этом проекте позволит развивать как экономику страны, так и самого себя», — сказала Фазлеева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В здании КФУ собрались студенты из разных вузов города. Для них не только провели презентацию 26 проектов платформы, но и провели квест-игру по составлению резюме и портфолио.

«Когда я был студентом, я не мог стать миллионером, а вы можете. Раньше все ограничивалось только внутривузовскими мероприятиями. Сейчас у студентов есть огромная палитра возможностей. Две трети наших проектов нацелены именно на эту категорию. Студенчество — это время, когда можно творить, дерзать, ошибаться, идти по новым путям. В нашем конкурсе „Твой ход“ можно выиграть до 1 млн рублей», — заявил руководитель департамента коммуникаций АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Коляда.

Сергей Коляда Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для студентов провели ряд лекций и мастер-классов от федеральных и республиканских экспертов, где рассказали об алгоритмах участия в программах, гибких навыках, правилах выступления на публике и многом другом.