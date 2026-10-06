Студенты могут подать заявки на «Заповедную стипендию» до 12 октября
До 12 октября 2026 года студенты российских вузов могут подать заявки на «Заповедную стипендию» Президентского фонда природы. Получить поддержку могут очники и заочники, которые хотят развиваться в сфере охраны окружающей среды. Заявки принимают на официальном сайте программы, сообщает Президентский фонд природы.
На стипендию могут претендовать студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры. Для участия необходимо представить план работы по развитию системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Проект может быть исследовательским, практическим или просветительским – ограничений по направлению нет.
Заявки оценят независимые специалисты в сфере экологии и охраны природы. Они будут учитывать семь критериев и выберут 110 стипендиатов.
Каждый победитель будет получать 30 тыс. рублей в месяц, или 26,1 тыс. рублей после вычета налога. Выплаты будут перечислять с ноября 2026 года по август 2027 года.
Подать заявку можно до 12 октября на сайте программы. Подробная информация опубликована также в официальном сообществе «Заповедной стипендии» во «ВКонтакте».