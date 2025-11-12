Студенты Мензелинского района отправили письма поддержки военнослужащим СВО

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В Мензелинском сельскохозяйственном техникуме прошла патриотическая акция, направленная на поддержку участников специальной военной операции. Инициатором выступила команда волонтеров под руководством Юлии Жирновой.

Студенты активно включились в мероприятие: каждый написал письмо с теплыми словами благодарности, пожеланиями добра и уверенности в том, что их ждут дома. Для военнослужащих это не просто конверты с текстом – это настоящая моральная поддержка и знак того, что их помнят и ценят.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

«Вместе мы можем сделать много добрых дел и поддержать тех, кто стоит на защите нашей Родины», – поделились ребята, вложив в конверты частичку своего тепла и заботы.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.