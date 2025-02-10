Студенты-медики из Татарстана помогали в очистке черноморского побережья в Анапе

Фото: пресс-служба КГМУ

Студенты факультета социальной работы КГМУ Карина Мензелинцева и Сюмбель Хузина в числе первых 35 студентов-добровольцев из Татарстана помогали в ликвидации последствий экологической катастрофы на черноморском побережье в Анапе.

Девушки подали заявку на сайте Добро.рф и сразу получили подтверждение.

Подержал студенток и Казанский медуниверситет – вуз оплатил своим волонтерам проезд до места и обратно.

Как сообщает пресс-служба Казанского медуниверситета, Карина и Сюмбель три полных дня помогали в очистке береговой линии.

«На берегу в пунктах помощи выдается обувь, а также необходимый инвентарь – лопаты, сито и т.д. Вместе с другими волонтерами мы проходили по заранее выделенной зоне и находили мазут: если обнаруживали его в песке, собирали лопатой или вручную, если в море – очищали поверхность с помощью сита. Найденный мазут складывали в мешки. Отдыхали волонтеры в специальных палатках, где можно было согреться и выпить чая», – рассказывает Карина Мензелинцева.

Девушки отмечают, что ими двигало желание не остаться в стороне от общей беды.