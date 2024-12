Студенты МЦК-КТИТС заняли 1 место на Чемпионате профмастерства в Китае

Фото: Минцифры РТ

Студенты МЦК-КТИТС выступили на Чемпионате профессионального мастерства The Youth Skills Competition of the Shanghai Cooperation Organization Members в Гуанчжоу (Китай). Студент 1 курса Егор Евлампиев, группа 120 П, и студент 3 курса Тимур Мавлюбертдинов, группа 315 КСК, стали участниками масштабного международного события.

Как сообщают Минцифры РТ, ребята представляли Россию на Соревновании Молодежных Навыков Шанхайской организации содружества, которое проходит в Гуанчжоуском Электромеханическом Техническом Колледже в Китае.

Конкурсанты от МЦК-КТИТС, представлявшие Россию на соревнованиях, обошли соперников из других стран, и стали победителями первой степени в компетенции «Мобильная робототехника», продемонстрировав свой уровень профподготовки.