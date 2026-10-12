Студенты Мамадышского колледжа помогли ветерану СВО построить гараж

Фото предоставлено Гульназ Кадировой

Волонтеры Мамадышского политехнического колледжа помогли ветерану боевых действий, участнику специальной военной операции Ильдару Шамсутдинову построить гараж. Студенты выполнили строительные работы, поддержав земляка, который после тяжелого ранения восстанавливает привычный уклад жизни.

Ильдар Шамсутдинов был мобилизован в сентябре 2022 года и отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Во время выполнения боевой задачи он получил тяжелое ранение и лишился руки.

По профессии мужчина строитель. После ранения многие привычные задачи стали для него значительно сложнее, поэтому помощь студентов оказалась особенно важной.

Среди волонтеров был Алмаз Сабиров – сын погибшего участника специальной военной операции. Для молодого человека поддержка ветерана имеет особое значение: он понимает, насколько важны участие, внимание и готовность прийти на помощь тем, кто столкнулся с тяжелыми жизненными обстоятельствами.

Директор Мамадышского политехнического колледжа Айнур Аглямов отметил, что поддержка ветеранов боевых действий и семей участников СВО должна быть постоянной, а не ограничиваться разовыми акциями.

«Важно, чтобы наши студенты не оставались в стороне, когда кому-то нужна помощь. Поддержка ветеранов боевых действий и семей участников СВО – это не разовая акция, а наша общая ответственность. За словами должны стоять конкретные дела. И я рад, что наши ребята это понимают и своим трудом доказывают, что рядом всегда есть люди, на которых можно рассчитывать», – подчеркнул он.