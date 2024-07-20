Студенты-«лесники» в Татарстане начнут получать стипендии из бюджета

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В Татарстане установят ежемесячные выплаты из бюджета для студентов-целевиков из высших образовательных учреждений, которые обучаются по направлениям, необходимым для лесной отрасли республики. Размер такой стипендии составит 2053,7 рубля, следует из проекта постановления Правительства РТ.

Получать выплаты смогут студенты, которые учатся очно на основании договора о целевом обучении, заключенного с Минлесхозом Татарстана. В договоре должно быть указано, что учащийся должен отработать в учреждении, подведомственном министерству, не менее трех лет по указанному направлению подготовки. Также у кандидата на получение стипендии не должно быть задолженностей по налогам и сборам в бюджете, что может быть подтверждено соответствующей справкой из налогового органа.



Кроме того, в документе указан перечень причин, по которым выплаты могут быть прекращены. Это в том числе призыв в армию, академический отпуск, несвоевременное предоставление справки, перевод на другое направление обучения, не соответствующее договору (по собственной инициативе).

«Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с I сентября 2024 года», — следует из документа.

В настоящее время проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.