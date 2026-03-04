Студенты Лаишевского техникума передали адресную помощь бойцам СВО

Студенты Лаишевского технико-экономического техникума собрали адресную помощь для участников специальной военной операции.

Инициатором акции выступил благотворительный фонд «Помощь СВОим» Лаишевского района. Учащиеся и преподаватели оперативно откликнулись на обращение и приобрели необходимое оборудование по заявкам воинских подразделений.

В состав помощи вошли пять аккумуляторов Lipo для 291 МСП, сто аккумуляторов формата 21700 по различным заявкам, а также 30 тыс. рублей, направленные на приобретение пульта управления Radio Master для 291 МСП.

Помимо технических средств, студенты собрали для военнослужащих сладости и подготовили коробку писем с теплыми словами поддержки.

Руководитель фонда «Помощь СВОим» Марина Порфирьева поблагодарила участников акции.

«Огромное спасибо за такую мощную целевую помощь! Вместе мы все сможем! Вместе победим!» – сказала она.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.