news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 4 марта 2026 08:11

Студенты Лаишевского техникума передали адресную помощь бойцам СВО

Читайте нас в
Телеграм
Студенты Лаишевского техникума передали адресную помощь бойцам СВО

Студенты Лаишевского технико-экономического техникума собрали адресную помощь для участников специальной военной операции.

Инициатором акции выступил благотворительный фонд «Помощь СВОим» Лаишевского района. Учащиеся и преподаватели оперативно откликнулись на обращение и приобрели необходимое оборудование по заявкам воинских подразделений.

В состав помощи вошли пять аккумуляторов Lipo для 291 МСП, сто аккумуляторов формата 21700 по различным заявкам, а также 30 тыс. рублей, направленные на приобретение пульта управления Radio Master для 291 МСП.

Помимо технических средств, студенты собрали для военнослужащих сладости и подготовили коробку писем с теплыми словами поддержки.

Руководитель фонда «Помощь СВОим» Марина Порфирьева поблагодарила участников акции.

«Огромное спасибо за такую мощную целевую помощь! Вместе мы все сможем! Вместе победим!» – сказала она.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.

#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

«Чувствуем Вашу поддержку и заботу»: Минниханов поздравил Мишустина с юбилеем

3 марта 2026
«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

«Дело будет пересмотрено»: суд отменил оправдательный приговор лидеру ОПГ «Курицинские»

3 марта 2026