Студенты Костромского государственного университета получат стипендии Совкомбанка

Фото: пресс-служба ПАО «Совкомбанк»

Стипендиальная программа Совкомбанка для талантливых студентов Костромского государственного университета (КГУ) превышает 100 млн рублей и охватит 500 учащихся в 2023-2024 учебном году.

Банк также оказывает финансовую поддержку вузу на ремонт корпусов и общежитий и на развитие академической базы. Благодаря поддержке Совкомбанка КГУ смог выполнить государственное задание и заполнить все целевые бюджетные места. Сейчас в нем очно учатся более 4 тыс. студентов и аспирантов.

Подобные меры поддержки государственного университета в Костроме внедряются впервые. Воспользоваться ими смогут студенты, решившие освоить направления, важные для развития экономики региона: машиностроение, технологию лесозаготовительных производств, IT, прикладную математику, физику, химию и другие. Для поступивших на такие специальности предусмотрены именные стипендии за успеваемость. «Хорошисты» за год учебы дополнительно получат 150 тыс. рублей, «отличники» — 200 тыс.

Для поступления на некоторые платные направления установлена компенсация затрат за весь период учебы: ее смогут получить студенты, обучающиеся юриспруденции, журналистике и экономической безопасности. При поддержке банка КГУ открыл уже более 160 дополнительных мест для приема на магистерские программы. Кроме того, можно будет получить разовые выплаты — 25 тыс. рублей при поступлении высокобалльников на IT-специальности. Для иногородних абитуриентов введут единовременную выплату «Я приехал в КГУ» — 30 тыс. рублей.

На благотворительные средства банка улучшат условия для студентов и академического состава вуза: обновят научную часть, отремонтируют общежития и учебные корпуса — некоторые из них построены в XVIII веке и являются объектами культурного наследия.

Бюджет будет сформирован с помощью специализированного внешнего фонда, с которым Совкомбанк подпишет соглашение о целевом пожертвовании.

«К 2023 году у Совкомбанка накоплен большой опыт взаимодействия со студентами. Мы верим в потенциал молодых специалистов и даем им возможность проявиться до получения диплома. Для этого в банке разработано много уникальных проектов и методик: студенты со всей России участвуют в наших кейс-чемпионатах и неформальных, но масштабных днях карьеры, IT-хакатонах, курсах от практиков банка по инвестиционному анализу и летней школе системных аналитиков. Всесторонняя финансовая поддержка университета в Костроме — это еще один эксперимент, который, вне сомнений, несет высокую ценность для будущих поколений», — заметила Надия Имаметдинова, HR-директор группы «Совкомбанк».

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