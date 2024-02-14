Студенты колледжа казанского Поволжского университета проходят основы военной подготовки

Фото: Поволжский госуниверситет физкультуры, спорта и туризма

Студенты колледжа Поволжского университета проходят обучение по дополнительной общеобразовательной программе социально-гуманитарной направленности «Военно-патриотическое воспитание и основы военной подготовки».

«Такие занятия очень важны, так как дают возможность обучиться прикладным навыкам, освоить так называемые «мягкие навыки», а также улучшить физическую форму и получить дополнительную социализацию, – прокомментировала директор колледжа Алсу Желтякова. – Ребятам нравится, особый интерес вызывают опытные инструкторы, многие из которых имеют боевой опыт. После завершения учебы у студентов Поволжского университета и колледжа общая цель: воспитание будущих патриотов своей страны, поэтому сейчас они посещают занятия с большим удовольствием».

Студенты проходят на занятиях разборку - сборку автомата, основы строевой подготовки, занятия по видам военного оружия, работе с беспилотными летальными аппаратами и оказанию первой медицинской помощи.

Занятия со студентами проводят инструкторы центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», инициаторами создания которого в своё время выступили сопредседатели Российского союза боевых искусств – первый замруководителя администрации Президента России Сергей Кириенко и зампредседателя правительства Юрий Трутнев.

В сентябре 2022 года эту идею также поддержал Президент РФ Владимир Путин.