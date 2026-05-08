Студенты КНИТУ заняли призовые места на Всероссийском кейс-чемпионате «Битум-мастер 3.0»

Фото: пресс-служба «Газпромнефть — Битумные материалы»

Завершился третий всероссийский студенческий кейс-чемпионат «Битум-мастер 3.0», организованный компанией «Газпромнефть – Битумные материалы» совместно с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом (КНИТУ-КХТИ). В этом году первое и второе места заняли студенты КНИТУ, третье – представители Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. Победители получат возможность пройти летнюю стажировку на предприятии, а также дополнительные баллы при поступлении в профильную магистратуру казанского вуза.

Чемпионат проходил в два этапа. Участникам соревнования предложили решить задачу, связанную с повторным использованием старых асфальтобетонных покрытий с учетом экономических и экологических факторов. По итогам первого тура экспертная комиссия отобрала десять проектов. Перед финалом команды прошли консультации с экспертами Научно-исследовательского центра «Газпромнефть – Битумные материалы», где доработали свои решения и подготовили презентации. В финале жюри оценивало проекты с точки зрения их практической применимости и значимости для отрасли.

Как отмечают организаторы, интерес к чемпионату и уровень студенческих работ растут с каждым годом. «Это чрезвычайно полезный опыт для будущих специалистов, помогающий увидеть разные варианты реализации в профессии. В битумном бизнесе много возможностей для научно-исследовательской работы, которая лежит в основе создания новых материалов. Мы заинтересованы в студентах, интересующихся наукой и способных привнести свежий взгляд в решение отраслевых задач», – отметил директор Научно-исследовательского центра «Газпромнефть – Битумные материалы» Илья Кудряшов.

Реализация образовательного проекта осуществлялась в рамках программы «Лига вузов Газпром нефти», объединяющей ведущие университеты страны и направленной на подготовку кадров для отрасли. Как отметила заместитель генерального директора по работе с персоналом и организационному развитию «Газпромнефть – Битумные материалы» Евгения Вышеславова, взаимодействие с вузами остается важным направлением кадровой работы предприятия. По ее словам, подобные проекты позволяют не только оценить потенциал студентов, но и помочь им сделать осознанный шаг в профессию. «Мы стремимся выстраивать долгосрочные отношения с талантливыми ребятами начиная с университетской скамьи: победители кейс-чемпионата приходят к нам на стажировку, погружаются в производственные процессы, участвуют в решении бизнес-задач», – подчеркнула она.

Награждение победителей состоялось на площадке Научно-исследовательского центра предприятия. Для участников также провели экскурсию по лабораторному комплексу и организовали встречу с руководителями.