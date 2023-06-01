Студенты КНИТУ стали победителями международного инженерного чемпионата

В Москве завершился финал XI Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» президентской платформы «Россия — страна возможностей». На протяжении трех дней 156 молодёжных команд презентовали свои инновационные разработки экспертному сообществу.

Среди участников — студенты Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ). По итогам соревнований они стали сильнейшими в направлении «Нефтехимия» и получили спецприз в номинации «Прорывное решение».

Будущим специалистам нефтехимической промышленности было предложено разработать решения, направленные на повышение эффективности производства поликарбоната на заводе Казаньоргсинтез.

«К решению кейса мы подошли с разных сторон, проработали все аспекты задания, по максимуму стараясь оптимизировать производство, — пояснил участник команды КНИТУ Айрат Касимов. — Ну и конечно удача! Предприятие, а во всех заданиях чемпионата рассматривались только реально действующие производства, расположено в Казани, и мы, как студенты профильного вуза, разумеется, хорошо знакомы с ним».

Диплом лучшего наставника получила Фаузия Гариева — профессор кафедры технологии основного органического и нефтехимического синтеза имени профессора Г.Х. Камая КНИТУ, которая тренировала команду.

Ребята-победители получили сертификаты на путешествие по России и приглашение пройти стажировки и практики в ведущих компаниях страны — с возможностью последующего трудоустройства.