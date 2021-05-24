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Ру Тат
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24 мая 2021  18:00

Студенты КНИТУ-КХТИ стали лучшими в конкурсе экологических арт-объектов

Студенты КНИТУ-КХТИ стали лучшими в конкурсе экологических арт-объектов
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Студенты кафедры «Дизайн» КНИТУ-КХТИ стали обладателями главного приза городского конкурса «Арт-переработка». Несколько дней ребята создавали скульптуру из отходов рекламной продукции. Их творческий проект на экологическую тематику был посвящен стихии «Земля».

«Наш арт-объект сделан в виде асимметричного ромба, он имеет два узких конца и одну общую площадь посередине, что олицетворяет отражение, — рассказывают о своей работе авторы. — Если засорять природу, она станет свалкой, но если заботиться о земле, то она станет райским местом для жизни. Для нас это был прекрасный опыт, который гармонично объединил в себе творчество и экологию».

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