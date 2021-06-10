Студенты КИУ прошли школу Управления судебного департамента РТ

Уникальный проект по подготовке кадров для судебной системы реализуют в Татарстане Управление Судебного департамента (УСД РТ) и Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова.

На днях состоялась церемония вручения свидетельств об окончании Школы УСД РТ. Свидетельства вручали начальник Управления Зявдат Салихов и ректор университета Асия Тимирясова.

«Шесть лет действует Соглашение между Управлением и Казанским инновационным университетом, — с этими словами обратился к студентам начальник Управления Зявдат Салихов. — Более 130 выпускников юридического факультета КИУ вместе с дипломом о высшем юридическом образовании получили свидетельство об окончании Школы Управления Судебного департамента. Приобрели практические навыки работы в судебной системе, прошли студенческую практику в судах общей юрисдикции и готовы приступить к активной профессиональной деятельности».

Зявдат Салихов пригласил выпускников на работу в судебную систему, где идет полномасштабное внедрение цифровых технологий в практику судопроизводства. Молодые специалисты смогут реализовать профессиональные компетенции с использованием современных коммуникационных систем, информационных сервисов и цифровых технологий в судопроизводстве.

В ответном слове ректор университета Асия Тимирясова поблагодарила начальника Управления за многолетнее плодотворное сотрудничество. Подтвердила тезис о высокой востребованности знаний, полученных на занятиях Школы Управления Судебного департамента как бесспорного конкурентного преимущества выпускников КИУ.