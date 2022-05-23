Студенты КИУ будут бесплатно учиться в Китае

Казанский инновационный университет и Восточно-Ляонинский университет (Китай) подписали договор, направленный на реализацию программы двух дипломов и академического обмена.

Соглашение приобретает особую актуальность в связи с переориентацией бизнеса в сторону Азии. Сегодня по данным рекрутинговой платформы HeadHunter в России в 2 раза вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка.

Подписанное соглашение между КИУ и ВЛУ предполагает сотрудничество в рамках совместного учебного и образовательного проекта «2+2». Первые два года 15 студентов будут обучаться в КИУ, вторые два года в Китае. По завершению обучения студенты получат два диплома – Казанского инновационного университета и Восточно-Ляонинского университета. Эта программа ориентирована на будущих преподавателей китайского языка, обучающихся по профилю «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». В рамках программы предусмотрены бесплатное обучение, проживание, медицинская страховка и ежемесячная стипендия 1500 юаней (около 14500 рублей).

Ранее Казанский инновационный университет заключил договор с Восточно-Ляонинским университетом о языковой практике для студентов и преподавателей. Ежегодно 20 студентов факультета лингвистики и межкультурной коммуникации, имеют возможность прохождения годичной стажировки в ВЛУ по углубленному изучению китайского языка как иностранного. Грант включает в себя оплату обучения, проживания, медицинскую страховку и ежемесячную стипендию 2500 юаней (около 24000 рублей). По итогам стажировки обучающиеся получают сертификат.

Данное соглашение стало результатом многолетнего плодотворного сотрудничества КИУ с другими китайскими вузами. Выпускники КИУ направления «Лингвистика» ранее проходили бесплатное обучение в магистратуре высших учебных заведений Китая при финансовой поддержке министерства образования КНР и принимали участие в программах языковой подготовки. Казанский инновационный университет также привлекает студентов из Китайской Народной Республики на обучение по программам высшего образования.

Кроме того, недавно завершился онлайн-лагерь по изучению китайского языка в рамках сотрудничества с Ляонинским нефтехимическим технологическим университетом. Две недели студенты КИУ изучали язык, традиции и культуру Китая.

Еще один китайский университет, с которым КИУ ведет сотрудничество, это Юньнаньский педагогический университет. Месяц назад вузы провели международную конференцию. Это позволило не только расширить каналы международного обмена и сотрудничества, но и создать платформу для обмена мнениями и знаниями двух университетов по вопросам современного языкознания и преподавания иностранных языков. Также сейчас в ЮПУ в дистанционном формате проходят обучение студенты-магистранты КИУ.

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова является одним из ведущих вузов в Республике Татарстан по подготовке переводчиков и преподавателей китайского языка. В вузе в рамках направления бакалавриата «Лингвистика» реализуются образовательные программы «Перевод и переводоведение» (английский/китайский) и «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» (китайский/английский).