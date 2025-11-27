Студенты КГМУ обсудили новый закон о наставничестве с депутатом Сергеем Леоновым

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня в Казанском государственном медицинском университете (КГМУ) проходит встреча студентов и ординаторов медицинских вузов с председателем Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ Сергеем Леоновым.

На мероприятии обсуждаются ключевые направления работы Комитета по охране здоровья. Студенты выпускных курсов и ординаторы могут задать свои вопросы и обсудить нововведения в законодательстве, касающиеся обязательной отработки после окончания вуза.

Поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и закону «Об образовании в РФ» вступают в силу с 1 марта 2026 года. Они предусматривают работу под руководством наставника: врач-новичок будет трудиться при поддержке своего опытного коллеги и получать зарплату.

Выпускники обязаны будут работать в клиниках, оказывающих помощь по программе государственных гарантий. Срок такой отработки будет зависеть от специальности и не превысит трех лет.

Наставничество предусмотрено не для всех направлений – перечень специальностей определен законом.