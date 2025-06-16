Студенты КФУ стали медалистами по пяти трекам Олимпиады «Я – профессионал»

Объявлены результаты VIII сезона всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» – президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Я – профессионал» – масштабное олимпиадное движение, берет начало с 2017 года и охватывает 71 предметную область: от искусственного интеллекта до рекламы и связей с общественностью. В этом году участниками Олимпиады стали 185 610 студентов из 89 регионов Российской Федерации. Cемь студентов КФУ завоевали медали в пяти направлениях: «Программная инженерия», «Реклама и связи с общественностью», «История и культура России», «Педагогическое образование», «Нефтегазовое дело».

Медаль Олимпиады «Я – профессионал» – это высшая награда состязания. Ее обладатели успешно проходят отборочный тур и получают наивысшие баллы на заключительном этапе, где решают практико-ориентированные задания. Оценивают работы эксперты – представили вузов и профильные специалисты компаний-партнеров. Медалисты получают денежные премии до 300 тысяч рублей.

Казанский федеральный университет в 2024/2025 учебном году в четвертый раз подряд получил право на проведение Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» по направлению «Реклама и связи с общественностью». Организатором состязания выступила кафедра связей с общественностью и прикладной политологии Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. Среди победителей этого направления студенты ведущих российских вузов, двое участников – студенты КФУ.

«Из года в года олимпиада «Я – профессионал» привлекает талантливых, заинтересованных в своем профессиональном развитии студентов со всей России, что дает им возможность реализовать творческий потенциал, показать свои знания, выработать навыки в решении сложных задач, стоящих перед PR-службами и пресс-службами. Для нашей кафедры каждый сезон – это большой вызов. И благодаря сильному «ядру» доцентуры и преемственности в работе с молодыми преподавателями нам удается провести состязание на высоком уровне. Последние три сезона олимпиады мы проводим в очном формате в университете и видим большой состязательный дух участников. Они не только мобилизуют все свои силы, но и обмениваются опытом, в ходе экскурсии знакомятся с богатым культурным и историческим наследием города. Так зарождается сообщество профессионалов, которое может перерасти в большую профессиональную ассоциацию», – отметила заведующая кафедры связей с общественностью и прикладной политологии Галина Морозова.

Организации Республики Татарстан оказали поддержку олимпиаде. Среди них: SMM-агентство FRAGENCY, Исполнительный комитет МО г. Казани, Агентство креативных коммуникаций Imagine Group, Медиагруппа «РИМ», Интернет-журнал Enter. Их представители участвовали в разработке заданий, некоторые из них были представлены в жюри в финале.

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

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