Студенты КФУ проведут дебаты на тему «Коррупция – мое слово»
Сегодня в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ пройдут антикоррупционные дебаты среди студентов вуза на тему «Коррупция — мое слово», сообщает пресс-служба вуза.
В интеллектуальной игре примут участие 12 человек. Они обсудят различные актуальные темы: что важнее — борьба с коррупционерами или профилактика коррупции, чья вина больше и опаснее — у берущего или дающего взятку и так далее.
Всех участников наградят дипломами. В качестве почетных гостей мероприятие посетят представители Аппарата Президента Татарстана, проректор по общим вопросам КФУ Ришат Гузейров, заместитель директора ИФМК по социально-воспитательной деятельности Эльвира Закирова и пр.