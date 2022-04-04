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Наука и образование
4 апреля 2022  15:20

Студенты КФУ проведут дебаты на тему «Коррупция – мое слово»

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Сегодня в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ пройдут антикоррупционные дебаты среди студентов вуза на тему «Коррупция — мое слово», сообщает пресс-служба вуза.

В интеллектуальной игре примут участие 12 человек. Они обсудят различные актуальные темы: что важнее — борьба с коррупционерами или профилактика коррупции, чья вина больше и опаснее — у берущего или дающего взятку и так далее. 

Всех участников наградят дипломами. В качестве почетных гостей мероприятие посетят представители Аппарата Президента Татарстана, проректор по общим вопросам КФУ Ришат Гузейров, заместитель директора ИФМК по социально-воспитательной деятельности Эльвира Закирова и пр.

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