Студенты КФУ подали более 3 тыс. заявок на участие в олимпиаде «Я-профессионал»

Подведены итоги регистрационной кампании VIII сезона всероссийской олимпиады «Я — профессионал» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». За 48 дней заявки на участие подали более 185 тыс. человек по 71 предметной области: от рекламы и связей с общественностью до робототехники.

Пройти регистрацию можно было по одному или нескольким направлениям. Так, от 1071 студента Казанского университета поступило 3078 заявок. Среди них популярными стали треки: «Реклама и связи с общественностью», «Языкознание и литературоведение», «Журналистика», «Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение», «Креативные индустрии», «Педагогическое образование (основное)».

Казанский федеральный университет в этом сезоне олимпиады в четвертый раз подряд будет проводить состязание по направлению «Реклама и связи с общественностью». Ранее заявка кафедры связей с общественностью и прикладной политологии прошла конкурсный отбор на получение гранта.

«Всероссийская олимпиада студентов „Я — профессионал“, по сути, является практикоориентированной олимпиадой. В подготовке заданий участвуют не только вузы-организаторы, но и другие ведущие вузы страны, а также партнеры-работодатели, то есть мы получаем симбиоз научного потенциала России и представителей реального сектора экономики. Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что победители олимпиады — это высокомотивированные ребята, которые не только обладают теоретическими знаниями, но и точно знают, как их применять в практической деятельности. В этом сезоне мы придерживаемся классической двухэтапной схемы с тремя турами: отборочный онлайн-этап, полуфинал и очный финал в Казани», — отметил доцент кафедры связей с общественностью и прикладной политологии Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ, координатор олимпиады Алексей Никитин.

Дипломанты проекта получают дополнительные бонусы, среди которых — льготное поступление на следующую ступень образования, а также денежные премии до 300 тыс. рублей для медалистов.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова отметила: «Олимпиада „Я — профессионал“» за годы проведения стала индикатором активности и вовлеченности университетов в карьерное развитие студентов. В VIII сезоне заявки на участие подали обучающиеся 1059 вузов и филиалов, и особенно ценно, что 88% заявившихся — региональные университеты, которые стремятся создать новые возможности для повышения конкурентоспособности выпускников. Интерес студентов из разных регионов страны — лучшее доказательство востребованности проекта, роста осознанности и взвешенного подхода к выходу на рынок труда среди молодежи».

Организаторами олимпиады выступают: Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал», АНО «Россия — страна возможностей», общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), 33 ведущих вуза и более 700 крупнейших российских компаний.