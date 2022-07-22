Студенты Казанской консерватории смогут учиться по обмену в Баку

Воспитанники Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова с будущего учебного года будут проходить стажировки в Бакинской музыкальной академии имени Гаджибейли. Студенты из Азербайджана также смогут набираться опыта в татарстанском музыкальном вузе.

«В наше время очень важно сохранять традиции, но все-таки с оглядкой на то, что происходит вокруг. Время, когда можно было существовать как закрытая институция, закончилось. Пора открывать двери, налаживать контакты. И здорово, что наши студенты, в частности, композиторы, смогут изучать восточную музыку, ее традиции», — отметил заведующий кафедрой композиции Казанской консерватории, заслуженный деятель искусств РТ Эльмир Низамов.

Программы стажировок стали возможны благодаря заключению меморандума о сотрудничестве между казанским и бакинским вузами. Помимо прочего, подписание документа позволит проводить совместные научные конференции и семинары, концерты, фестивали и конкурсы, мастер-классы и творческие встречи.

Кроме того, студенты и педагоги смогут пользоваться изданиями вузов и учебно-методической литературой, обмениваться опытом в процессе работы студенческих научных объединений и программ академической мобильности.