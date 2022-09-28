Студенты Казанской консерватории отправились на стажировку в Азербайджан и Казахстан

С нынешнего учебного года воспитанники Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова имеют возможность проходить стажировки в отечественных и зарубежных музыкальных вузах. Такая возможность открылась благодаря реализации грантового проекта «Музыкальные традиции народов России для молодежи», который реализуется при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

«Пятеро наших студентов уже отправились на стажировку в Бакинскую музыкальную академию имени Гаджибекова, Казахский национальный университет искусств, Петрозаводскую консерваторию имени Глазунова. Ребята обучаются по разным направлениям и программам. Планируется в ближайшее время отправить несколько наших воспитанников в Москву и Санкт-Петербург», — рассказала проректор по научной деятельности и вопросам развития Казанской консерватории Дилия Хайрутдинова.

По ее мнению, стажировки позволят наладить научно-творческие связи между вузами разных стран, обменяться знаниями, мастерством и опытом, а также заложить фундамент для реализации новых совместных проектов.

Обмен студентами — лишь часть грантового проекта. В июне этого года уже состоялись три фольклорно-этнографические экспедиции в районы республики. Студенты-этномузыкологи, композиторы и журналисты изучали традиционную музыкальную культуру, собирали уникальный фольклорный материал.

Казанская консерватория также расширяет международное сотрудничество. В октябре пройдет масштабная международная студенческая научно-практическая конференция «Музыкальный фольклор в исследованиях молодых ученых». Кроме того, в рамках проекта «Музыкальные традиции народов России для молодежи» будут выпущены несколько научных сборников, пройдет круглый стол «Традиционные музыкальные инструменты: опыт изучения и возрождения». Также состоятся концерты, где прозвучат обработки собранного в летних экспедициях музыкального материала и новые произведения студентов-композиторов.

«На форум уже заявилось порядка 170 участников — это будет огромная конференция. Ее уникальность в том, что именно на плечи студентов лягут все хлопоты по организации мероприятий. Студенты сами сочиняют музыку, формируют концертную программу, пишут научные материалы. Они будут сами модерировать научные секции», — подчеркнула Хайрутдинова.