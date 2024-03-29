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Студенты казанского Поволжского университета навестили военнослужащих СВО в гоститале
Представители Студенческого совета Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма, а также начальник отдела по социальной и воспитательной работе Чулпан Галиева навестили военнослужащих СВО проходящих лечение и реабилитацию в Военном госпитале Минобороны России в Казани.
Студенты вместе со старшей медсестрой прошли по отделениям госпиталя, поприветствовали солдат передали бойцам более 70 писем благодарности и поддержки от студентов институтов и колледжа Поволжского университета
«Посещение Военного госпиталя вызывает самые сильные чувства. Встреча, общение с защитниками, вернувшимися с передовой, оставляет в душе неизгладимый след. Очень важно, что наши студенты смогли и передать свои письма, и встретиться вживую с их адресатами», – поделилась после мероприятия Галиева.
Начальник отдела по социальной и воспитательной работе университета поблагодарила администрацию и персонал госпиталя за возможность лично передать письма солдатам.
Напомним, студенты данного университета участвуют во Всероссийской акции «Письма солдатам» с 2022 года.
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