Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Студенты Казанского медуниверситета разработали проект регистра паллиативных больных
Команда студентов Казанского государственного медицинского университета под руководством студентки шестого курса педиатрического факультета Сюмбюль Шакировой разработала проект регистра паллиативных пациентов, т.е. людей, страдающих от неизлечимых заболеваний. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе КГМУ.
«Разработка студентов призвана уменьшить количество больных, не получающих паллиативную помощь, в которой они нуждаются. В регистре аккумулирована информация о 2 917 пациентах. На основании данных, к которым уже имеют доступ 134 медицинских организации Татарстана, ведется планирование и выдача пациентам дорогостоящего оборудования, формируются заявки на специализированное питание, создана и функционирует прозрачная система учета сильнодействующих препаратов», – объяснили в университете.
Совсем недавно данный проект был включен в сборник университета «Иннополис». Всего в него вошли 36 наиболее успешных работ, отобранных по итогам «Марафона цифровых кафедр-2.0». В нем принимали участие представители 94 университетов со всей страны, из восьми федеральных округов.
«В проекте «Цифровая кафедра» мы обучаем будущих сотрудников отрасли здравоохранения работе с информационными системами региона, учим работать с базами данных, формируем навыки применения языков программирования для решения задач. Этот проект реализуется в Казанском медуниверситете второй год. Без эффективной системы организации и управления здравоохранением сложно оказывать квалифицированную помощь», – отметила проректор, директор Департамента цифровой трансформации КГМУ Миляуша Рахматуллина.
Регистр паллиативных пациентов – часть архитектуры «Электронного здравоохранения Татарстана». Согласно национальному проекту «Здравоохранение», основным приоритетом информатизации здравоохранения в РТ является создание единого цифрового контура в «Электронном здравоохранении», а проект студентов только способствует этому.
«Больницы и поликлиники активно работают с регистром, создают базу данных с информацией о количестве и профилях паллиативных больных. Это позволяет объективно оценивать объем необходимой медицинской помощи, формировать заявки на закупку оборудования, лекарств и питания, контролировать запасы материалов и организовать логистику пациентов в случае необходимости», – заключили в медуниверситете.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»