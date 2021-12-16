Студенты казанского медколледжа стали лучшими среди волонтеров сузов

В Казани прошла торжественная церемония награждения республиканской премией в сфере волонтерства «Добрый Татарстан».

В номинации «Добровольческий (волонтерский) центр при среднем специальном учебном заведении» победителем стал Казанский медицинский колледж. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения РТ

Студенты Казанского медицинского колледжа оказывают волонтерскую помощь медицинскому персоналу, хосписам, помогают маломобильным гражданам, организовывают и проводят профилактические мероприятия среди населения.

В условиях пандемии 294 студента колледжа под чутким руководством директора Зухры Хисамутдиновой задействованы в регистратурах медицинских организаций, в том числе по приему вызовов в колл-центрах, в проведении термометрии на фильтрах, введении информации по Сovid-19 и прививкам в реестр.

«Как отмечают сами волонтеры колледжа, всегда нужно помнить о том, что среди нас есть те, кто нуждается в помощи и заботе, не проходить мимо чужой беды. Ощущение, что ты помог кому-то и сделал этого человека чуть-чуть счастливее, непередаваемо, оно и самого тебя наполняет счастьем», – приводит слова волонтеров пресс-служба Минздрава РТ.