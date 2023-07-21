Студенты Казанского института культуры выиграли 11 миллионов на развитие стартапов

Студенты Казанского государственного института культуры и творческих вузов выиграли 11 миллионов рублей на развитие стартапов. Об этом сообщает Минкульт РФ.

Учащиеся из Казани вошли в число победителей III конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

В Минкульте отмечают, что большинство проектов победителей связаны с цифровыми технологиями, таких проектов 481. Каждый пятый связан с креативными индустриями, а 175 авторов будут развивать свои идеи в сфере новых приборов и интеллектуальных производственных технологий.

На конкурс было заявлено 1235 проектов со всей России, победители представили 68 регионов и 236 вузов технической и гуманитарной направленности, в том числе Казанский государственный институт культуры, Театральный институт имени Бориса Щукина при государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, Петрозаводскую государственную консерваторию имени А.К. Глазунова, Тюменский государственный институт культуры.

Лидерами среди лучших проектов стали Москва, Татарстан, Санкт-Петербург.

