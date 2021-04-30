Студенты Казанского института культуры побывали на экскурсии в ИА «Татар-информ»

В информационном агентстве «Татар-информ» на экскурсии побывала группа из пяти студентов Казанского института культуры. Третьекурсники факультета кино, театра и телевидения КазГИК осмотрели брифинг-зал, пресс-холл, главный офис агентства и задали интересующие вопросы.

«Студенты впервые посетили здание „Татмедиа“. Они проявили инициативу и собрали группы для экскурсии в ИА „Татар-информ“, — отметила куратор экскурсии Гульназ. — Ребята были в восторге и активно спрашивали о работе агентства».

Помимо ИА «Татар-информ», студенты побывали в офисе журнала «Магариф», студии журнала «Ялкын», где создаются видеоролики для видеохостинга YouТube.