news_header_top_970_100
Никол Пашинян: Нужно дальше проводить работу по углублению промышленной кооперации
Никол Пашинян: Нужно дальше проводить работу по углублению промышленной кооперации
В Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге и Каме
В Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге и Каме
Роспотребнадзор РТ в майские праздники проверит кинотеатры, торговые центры и театры
Роспотребнадзор РТ в майские праздники проверит кинотеатры, торговые центры и театры
Ру Тат
news_header_bot_970_100
30 апреля 2021  16:40
Марат Ишкильдин

Студенты Казанского института культуры побывали на экскурсии в ИА «Татар-информ»

news_top_970_100

В информационном агентстве «Татар-информ» на экскурсии побывала группа из пяти студентов Казанского института культуры. Третьекурсники факультета кино, театра и телевидения КазГИК осмотрели брифинг-зал, пресс-холл, главный офис агентства и задали интересующие вопросы.

«Студенты впервые посетили здание „Татмедиа“. Они проявили инициативу и собрали группы для экскурсии в ИА „Татар-информ“, — отметила куратор экскурсии Гульназ. — Ребята были в восторге и активно спрашивали о работе агентства».

Помимо ИА «Татар-информ», студенты побывали в офисе журнала «Магариф», студии журнала «Ялкын», где создаются видеоролики для видеохостинга YouТube.

 

экскурсии казгик
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное