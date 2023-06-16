Студенты Казанского филиала РАНХиГС начнут разработку проектов для бизнеса

Студенты Казанского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ стали участниками проектного офиса факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС. Проект был посвящен исследованию рынка первичной жилой недвижимости в Казани.

«Руководство факультета экономических и социальных наук РАНХиГС обратилось ко мне с предложением организовать с нашими студентами проектный офис. Я понимала, что в казанском филиале на данный момент учатся студенты среднего профессионального образования, которые, наверное, пока не дотягивают до уровня бакалавриата одного из лучших факультетов Президентской академии. Тем не менее отказаться от такого шанса не могла», – рассказала директор Казанского филиала РАНХиГС Наиля Аскарова.

Фото: пресс-служба Казанского филиала РАНХиГС

Она добавила, что филиал получил лицензию на ведение образовательной деятельности по программам высшего образования, и с нового учебного года начнется их реализация. Таким образом, продолжится сотрудничество с ФЭСН, и студенты-бакалавры будут участвовать в проектном офисе.

Каждый семестр ФЭСН формирует заказы на разработку проектов студентами. Они направлены на решение реальных задач компании-заказчика. Были разные проекты, которые разрабатывались и презентовались татарстанским заказчикам, пожелавшим сотрудничать с Президентской академией, отметила Аскарова.

Фото: пресс-служба Казанского филиала РАНХиГС

«На мой взгляд, проектный офис – это ситуация win-win в действии. Заказчики получают свежий, нестандартный взгляд от студентов на решение задачи, на которую у них, скорее всего, нет времени или не доходят руки. А студенты в этой работе получают новые знания и компетенции, знакомства, а иногда и предложения о работе», – подчеркнула она.

К анализу рынка жилья студенты казанского филиала подключились на начальном этапе, завершали проект учащиеся ФЭСН из Москвы, Нижнего Новгорода и Курска, сообщила руководитель проектной группы, доцент РАНХиГС Светлана Овсянникова.

Фото: пресс-служба Казанского филиала РАНХиГС

«Факультет функционирует уже 30 лет. Раньше мы достаточно плотно работали с международными компаниями. Сейчас полностью переходим на российский рынок. Это нам гораздо интереснее. Казань – это город, который притягателен для всех. Уровень развития здесь настолько велик, и реализуя такие проекты, мы сами будем серьезно развиваться. Поэтому мы очень хотим заняться проектами в Татарстане. С проектом статистического анализа мы впервые приехали в Татарстан», – заявила она.

Проектный офис ФЭСН РАНХиГС является крупным университетским центром по разработке и сопровождению инициатив, как по количеству проектов, так и числу студентов-участников.