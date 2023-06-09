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Студенты Казанского филиала Президентской академии поддержали участников спецоперации
Преподаватели и студенты Казанского филиала Президентской академии поддержали федеральную акцию «Вузы для фронта». На деньги, собранные во время акции, закуплены 85 комплектов с гигиеническими средствами и банками сгущенки для участков спецоперации, сообщает пресс-служба Казанского филиала РАНХиГС.
В каждый комплект вложены письма студентов бойцам специальной военной операции со словами благодарности и пожеланиями возвращения домой, рассказали в пресс-службе.
«Такие акции прежде всего направлены на патриотическое и нравственное воспитание молодежи. Наши ребята всегда участвуют в волонтерских движениях по сбору гуманитарной помощи. И в этот раз они очень ответственно подошли к акции, написали добрые письма бойцам СВО, поднимая их моральный дух», – отметила директор филиала академии Наиля Аскарова.
Акция направлена на реализацию научно-практического потенциала вузов, применения учащимися знаний и навыков в обеспечении материально-технической базой Вооруженных Сил РФ в ходе проведения СВО.
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