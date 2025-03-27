Студенты казанских вузов прошли медиаинтенсив от «Татмедиа»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в молодежном клубе «Яратам» стартовал медиаинтенсив для студенческих СМИ Республики Татарстан. Мероприятие проводится Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и журналом «Идель» / «Идел». Оно собрало 80 участников-студентов.

Открыли форум руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, представители Казанского федерального университета и завода «Казаньоргсинтез».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Речь идет не о пополнении кадров в журналистике. Мы говорим о молодежи с активной жизненной позицией, у которой есть чем поделиться. Те ребята, которые находятся тут сегодня, могут выбрать себе разный образ жизни и профессию, но самое главное, что они здесь обретут ключевые навыки коммуникации, которые им пригодятся!» – поделился своим пониманием смысла события с «Татар-информом» Айдар Салимгараев.

Первая часть программы прошла в молодежном клубе «Яратам». Студенты приняли участие в панельной дискуссии на тему «Студмедиа как инструмент освещения студенческих проблем». Ведущими дискуссии стали представители молодежных и студенческих организаций, а также редакторы и сотрудники СМИ.

Шамиль Садыков подчеркнул, что задача мероприятия – не просто научить работать студентов в медиа, а создавать совместно с «Татмедиа» и журналом «Идель» интересные и уникальные проекты в ближайшем будущем.

При этом для всех желающих была представлена ярмарка актуальных вакансий в сфере медиа. Для студентов были проведены мастер-классы и воркшопы по работе с текстами и видеосъемкой.

Вторая часть дня окажется посвящена работе над медиакейсами. Их решение запланировано на территории «Казаньоргсинтеза», где участников также ждут экскурсия и медиаигра «Популяризация рабочих профессий».

«Мы заинтересованы в активных и умных ребятах с горящими глазами. Кто, как не молодежь, может выступить двигателем прогресса и носителем новых идей? Многие молодые ребята, которые к нам приходят, активно вовлекаются в бизнес-процессы. Я желаю вам того же, ребята!» – обратился к участникам медиаинтенсива директор завода поликарбонатов «Казаньоргсинтеза» Тимур Гараев.

Медиаинтенсив для студенческих СМИ начался в 10:00 и продлится до 18:30. В конце мероприятия планируется подвести итоги встречи и наградить победителей медиаигры по решению кейсов от «Казаньоргсинтеза».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В прошлом году на одной из встреч Лиги студентов Татарстана многие студенческие медиа делились своими проблемами, говорили, чего им не хватает в их вузах. Они поделились, что им не хватает общения с действующими СМИ, они хотят больше погружаться в актуальную информационную повестку. Таким образом, мы решили объединить все форматы в одно мероприятие. Очень здорово, что мы придумали это мероприятие!» – рассказала главный редактор молодежного журнала «Идель» / «Идел», старший преподаватель Высшей школы журналистики Казанского федерального университета Рамзия Галимова.

Она также объяснила, каким образом проходил отбор среди подавших заявление на присоединение к медиаинтенсиву.

«Нам поступило более 200 заявок от студентов, из-за огромного спроса нам пришлось начать отбор участников. Происходил отбор очень просто: в анкете все желающие рассказывали, насколько сильно они хотят работать в сфере медиа и журналистики. Нам было важно понять, действительно ли им это важно, видят ли они себя в будущем в этой сфере. Мы отобрали тех ребят, которые показались нам наиболее вовлеченными», – пояснила Галимова.

Мероприятие проводится Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и журналом «Идель» / «Идел» при поддержке «Казаньоргсинтеза», Казанского федерального университета и Лиги студентов РТ.