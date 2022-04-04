Студенты казанских вузов о коррупции: «Взятки опасны тем, что могут стать образом жизни»

Насколько коррупция опасна для современного общества, можно ли ее избежать и как с ней бороться? Именно это сегодня обсуждали студенты казанских вузов. Сегодня в здании Казанского федерального университета прошли антикоррупционные дебаты. С приветственным словом и пожеланиями успехов к студентам обратился Главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Руслан Никонов.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Ваше мероприятие проходит в рамках государственной программы по реализации антикоррупционной политики. Мы с вами являемся исполнителями данной программы. Почти в каждом университете есть студенческие антикоррупционные комиссии. У меня одно пожелание, чтобы ваше мероприятие оно не просто прошло, и вы про него забыли, хочется, чтобы каждый из вас вынес из него нечто важное в данном вопросе», – обратился к студентам Руслан Никонов.

В актовом зале КФУ собрались десятки студентов из разных вузов, кто-то выступал за трибуной, другие задавали уточняющие вопросы. В частности, ребята обсуждали, кто же больше опасен и виноват в коррупции: тот, кто дает взятку или получает ее? Мнения студентов разделились.

«Люди, которые дают взятку, намного опаснее тех, кто ее получает. У каждого из нас есть выбор – дать деньги и решить все легким путем, или все же сделать все правильно. В конце концов, те, кто решается на дачу взятки – идет легким путем и искушает человека, который берет деньги. Здесь он дал тысячу рублей, чтобы пройти без очереди, в другом случае, он заплатит сотруднику ГИБДД, чтобы избежать большего штрафа. В конце концов, взятка войдет в его образ жизни», – высказался студент Института управления, экономики и финансов.

Фото: © Салават Камалетдинов

Студент Института международных отношений Аркадий наоборот уверен, что для общества опаснее тот, кто получает взятку.

«То и дело мы слышим из заголовков СМИ о том, что за получение взятки задержан тот или иной представитель власти. Таких историй множество, в каждом регионе страны. Человек, который дал взятку, он может это сделать один раз, а тот, кто получает деньги, может взять их сотни, тысячи. Фактически, он порождает спрос», – высказался студент.

Сегодня по антикоррупционным дебатам прошел первый тур, второй назначен на 7 апреля, где студенты будут обсуждать, в какой момент человек может стать коррупционером.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Дебаты хороши тем, что помогают посмотреть на ситуацию с разных сторон и критически мыслить. Для нашей деятельности это важно и необходимо. Активное обсуждение данной проблемы, я думаю, помогает студентам находить ответы на интересующие их вопросы», – отметил член молодежного парламента при Госсовете РТ Максим Бутылин.