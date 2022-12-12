Студенты Казани стали донорами плазмы в День Конституции

В День Конституции РФ волонтеры и добровольцы из казанских университетов сдали плазму крови. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Казанского филиала российского медицинского научно-производственного центра «Росплазма».

Сегодня банк плазмы крови пополнили студенты-медики и волонтеры из КФУ, а также штаб студенческих отрядов Казанского государственного энергетического университета «Тесла». Всего за день в «Росплазме» сдали кровь 85 казанцев.

Фото: Пресс-служба плазмоцентра

Добровольцы в плазмоцентре также узнали больше о донорстве. Ребятам рассказали, что на основе плазмы крови производят вирусобезопасные отечественные препараты крови: альбумины и иммуноглобулин. Иммуноглобулин требуются для лечения вирусных и бактериальных инфекций, а альбумин – при массивных кровопотерях и неотложных состояниях.

«В День Конституции мы поздравляем соотечественников и хотим пожелать всегда быть патриотом своей страны, любить ее, чтить, уважать и помнить, что, сдавая плазму, можно спасти чью-то жизнь! Сегодня мы хотим поблагодарить членов штаба студенческих отрядов КГЭУ «Тесла». Именно благодаря их ответственному и патриотичному выбору наша страна будет обеспечена качественными отечественными препаратами крови», – подчеркнула заведующая казанским плазмоцентром Асия Хусаинова.

Фото: Пресс-служба плазмоцентра

Она выразила надежду, что участие в донорских акциях станет для студентов доброй традицией.

Медики поблагодарили за помощь в организации акции волонтеров татарстанского подразделения Российского Красного Креста.

Фото: Пресс-служба плазмоцентра

Напомним, что сдать плазму может любой совершеннолетний житель России с хорошим здоровьем и весом больше 50 килограммов. Перед донацией врачи проведут обязательный осмотр и проверят кровь, взятую из пальца. Казанский плазмоцентр приглашает стать донорами плазмы по адресу Островского, 69/3.