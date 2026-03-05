news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 5 марта 2026 14:04

Студенты КАИ создали робота для реабилитации детей с задержкой речи

В Казани студенты КНИТУ-КАИ, участвуя в федеральной программе «Обучение служением», выполнили проект по созданию программируемого робота для реабилитации детей с задержкой речевого развития. Среди других проектов, выполненных студентами, – создание образовательной экскурсии в формате квеста по Казани «По следам вертолетостроения», чат бот «Мы с Вами!» и другие.

Федеральная программа соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети» и уже со следующего учебного года войдет в содержание нового предмета «Индивидуальный проект» для учеников старшей школы. Тем не менее, уже сейчас «Обучение служением» успешно реализуется в вузах Татарстана, одним из которых стал КАИ.

«Успешность проекта во многом зависит от грамотной организации процесса и, конечно, вовлеченности всех участников. Социальные заказчики дают высокую оценку достигнутым социально значимым результатам проектам наших студентов и работе координатора программы», – отметил исполняющий обязанности директора Института инженерной экономики и предпринимательства Никита Сергеев.

В свою очередь, координатор программы в КНИТУ-КАИ, заведующий кафедрой экономической теории и управления ресурсами, кандидат экономических наук, доцент Гульнара Мустафина отмечает, что участие в программе позволит воспитать у школьников гражданскую позицию, готовность безвозмездно помогать обществу и социально развивать, как свой город и регион, так и страну в целом.

#КНИТУ-КАИ #студенты вузов рт
